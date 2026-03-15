https://ria.ru/20260315/mozg-2080842863.html
Эксперт назвала способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта
Занятия кардионагрузками, прогулки быстрым шагом каждый день, нормализация массы тела, отказ от курения и ограничение количества алкоголя помогут снизить...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039598750_0:134:3071:1862_1920x0_80_0_0_317e8a1f250bb415513015095f526591.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039598750_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_af8725f71e8394d50f9c547cac162aa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Врач Демьяновская: кардионагрузки и отказ от курения снизят риск инсульта
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Занятия кардионагрузками, прогулки быстрым шагом каждый день, нормализация массы тела, отказ от курения и ограничение количества алкоголя помогут снизить давление, так как гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы негативно сказываются на здоровье мозга, рассказала невролог, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
"Любое отклонение в работе сердца сказывается на кровоснабжении мозга, так как работа нейронов критически зависит от кровоснабжения. Например, одна из распространенных причин ишемического инсульта - мерцательная аритмия, при которой предсердия перестают работать слаженно. Кровь в них застаивается, формируются тромбы, которые с током крови попадают в мозг", - сказала Демьяновская в беседе с "Лентой.ру"
.
Врач подчеркнула, что на работе мозга негативно сказываются гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому она посоветовала людям с повышенным артериальным давлением ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки, это соответствует примерно одной чайной ложке, включая соль в готовых продуктах.
Невролог уточнила, что важно заниматься кардионагрузками. Она отметила, что полезно каждый день прогуливаться быстрым шагом. Также важно нормализовать массу тела, отказаться от курения и ограничить количество алкоголя. Если эти меры не помогли снизить давление, то нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал правильную терапию.