Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/mozg-2080842863.html
Эксперт назвала способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039598750_0:134:3071:1862_1920x0_80_0_0_317e8a1f250bb415513015095f526591.jpg
https://ria.ru/20260213/zhizn-2074059421.html
https://ria.ru/20260311/infarkt-2079841122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039598750_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_af8725f71e8394d50f9c547cac162aa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эксперт назвала способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСкандинавская ходьба
Скандинавская ходьба - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Скандинавская ходьба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Занятия кардионагрузками, прогулки быстрым шагом каждый день, нормализация массы тела, отказ от курения и ограничение количества алкоголя помогут снизить давление, так как гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы негативно сказываются на здоровье мозга, рассказала невролог, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
"Любое отклонение в работе сердца сказывается на кровоснабжении мозга, так как работа нейронов критически зависит от кровоснабжения. Например, одна из распространенных причин ишемического инсульта - мерцательная аритмия, при которой предсердия перестают работать слаженно. Кровь в них застаивается, формируются тромбы, которые с током крови попадают в мозг", - сказала Демьяновская в беседе с "Лентой.ру".
Врач подчеркнула, что на работе мозга негативно сказываются гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому она посоветовала людям с повышенным артериальным давлением ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки, это соответствует примерно одной чайной ложке, включая соль в готовых продуктах.
Невролог уточнила, что важно заниматься кардионагрузками. Она отметила, что полезно каждый день прогуливаться быстрым шагом. Также важно нормализовать массу тела, отказаться от курения и ограничить количество алкоголя. Если эти меры не помогли снизить давление, то нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал правильную терапию.
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала