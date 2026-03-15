В Москве проверяют системы управления после ДТП с трамваями

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. После аварии с трамваями на северо-западе Москвы проводится дополнительное обследование систем управления во всех вагонах этой серии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что в воскресенье около 09.30 мск на улице Водников произошло ДТП с участием двух трамваев, следовавших по маршруту №6. Позднее столичная госавтоинспекция сообщила о 22 пострадавших в результате происшествия, в их числе двое детях. Пресс-секретарь метрополитена Дмитрий Бочков заверил, что всем пострадавшим в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы будет оказана поддержка от столичного метро.
"Сервисная компания производителя трамвайных вагонов в настоящее время проводит дополнительное обследование всех подобных систем во всех вагонах этой серии, чтобы исключить подобные ситуации в будущем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за управлением вагона была опытный водитель со стажем 23 года, она действовала профессионально и правильно, в строгом соответствии с должностной инструкцией.