На месте ДТП с трамваями в Москве дежурят оперативные службы

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи дежурят на месте ДТП с участием двух трамваев на северо-западе Москвы, в результате которого пострадали 22 человека, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что в воскресенье около 09.30 мск на улице Водников произошло ДТП с участием двух трамваев, следовавших по маршруту №6. Позднее столичная Госавтоинспекция сообщила о 22 пострадавших в результате происшествия, в том числе о пяти детях.