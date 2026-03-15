Морозы вернулись в Москву минувшей ночью

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Морозы вернулись в Московский регион минувшей ночью, местами температура опустилась до минус 8 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик добавил, что, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимум составил плюс 1,7 градуса, а в центре города, на Балчуге, минимальная температура составила плюс 3,2 градуса.