Прохожие на улице Ильинка в Москве. Архивное фото

В Москве в воскресенье ожидается рекордно теплая погода

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рекордно теплая погода ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 13, осадки исключены, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сохранится малооблачная погода, осадки исключены. Ветер юго-восточный, 1-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10 - плюс 13. Таким образом, будет побит температурный рекорд для 15 марта, который держался с 2015 года, когда было плюс 9,8", - сказал Тишковец

Синоптик добавил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба.

"До середины предстоящей недели характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, без осадков", - подчеркнул Тишковец.

По его словам, в сумерках будет подмораживать до минус 1 - минус 4, а на пике максимального дневного прогрева столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 8 до плюс 11 градусов.