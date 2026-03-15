Стало известно о новой схеме мошенников по поиску пропавших бойцов СВО

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Злоумышленники, представляясь добровольцами поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", пишут родственникам пропавших военнослужащих и предлагают якобы помощь в их поиске, рассказали РИА Новости в отряде.

В организации отметили, что иногда им поступают сообщения от родственников пропавших людей, которые рассказывают о том, что неизвестные, представляясь добровольцами "ЛизаАлерт", предлагают им помощь в поисках.

"В ряде случаев обращений о ситуациях с мошенниками речь шла о тех людях, которые не выходят на связь в зоне специальной военной операции. Отдельно подчеркнем, что отряд "ЛизаАлерт" не занимается поиском военнослужащих. Такими вопросами занимаются специализированные государственные структуры", - рассказали в "ЛизаАлерт".