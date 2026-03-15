Глава минэнерго США прокомментировал отправку морпехов на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт, комментируя решение американской администрации отправить группу морпехов на Ближний Восток, заявил, что все внимание Вашингтона сейчас сфокусировано на уничтожении военного потенциала Ирана.
"В настоящий момент наше внимание сосредоточено на уничтожении их военного потенциала, включая те средства, которые используются непосредственно для создания угрозы проливам", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News на вопрос о целях отправки в регион морпехов.
Глава минэнерго также добавил, что в будущем все военные ресурсы США и других стран будут задействованы для обеспечения свободной навигации в проливах на Ближнем Востоке.
Вместе с тем, Райт не смог ответить на вопрос, кто конкретно из других стран присоединится к данным действиям со стороны США.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что базирующееся в Японии десантное судно ВМС США USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи направляется на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.