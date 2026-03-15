Бойцы Северной группировки заняли более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 250 военных, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Запселье, Вольная Слобода и Береза Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Печенеги, Митрофановка, Черкасская Лозовая, Мануиловка, Верхняя Писаревка и Ольшаны Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска", десять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана". Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и девять складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
