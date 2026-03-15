МККК в 2025 году оказал помощь четырем миллионам жителей Судана

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) в 2025 году оказал гуманитарную помощь около 4 миллионов жителей Судана, основные направления помощи включали сферу здравоохранения и поддержку перемещенным лицам, рассказал РИА Новости представитель организации в стране Аднан Хезам.

"В прошлом году мы оказали помощь в общей сложности четырем миллионам суданцев… Наша работа заключается в обеспечении больниц оборудованием и расходными материалами, взаимодействии с представителями местной администрации в вопросах доступа к чистой воде, а также оказании экстренной помощи перемещенным лицам", - сказал Хезам.

По его словам, организация оказала поддержку семи больницам, предоставив техническую, материальную и финансовую помощь, что позволило провести около 155 тысяч неотложных консультаций и 27 тысяч хирургических операций.

Он добавил, что МККК совместно с Суданским обществом Красного Полумесяца также занимается поиском пропавших без вести и воссоединением разлученных семей, с февраля по декабрь 2026 года организация получила около 11 тысяч запросов о помощи в поиске пропавших людей.

Хезам отметил, что главной проблемой для гуманитарных организаций в Судане остается ограниченный и небезопасный доступ к пострадавшим районам страны.

Представитель МККК уточнил, что деятельность организации координируется из города Порт-Судан на северо-востоке страны, при этом работают отделения организации в городах Кассале, Эд-Дамазине (восточная часть Судана) и других районах страны.