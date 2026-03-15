https://ria.ru/20260315/mkkk-2080756509.html
МККК в 2025 году оказал помощь четырем миллионам жителей Судана
Международный комитет Красного Креста (МККК) в 2025 году оказал гуманитарную помощь около 4 миллионов жителей Судана, основные направления помощи включали сферу
в мире
судан
порт-судан
международный комитет красного креста (мккк)
союз биатлонистов россии (сбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997157444_200:0:1000:450_1920x0_80_0_0_7b3b81115431b2d51256c735dde7346b.jpg
https://ria.ru/20260304/sudan-2078524845.html
https://ria.ru/20260302/sudan-2077983458.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997157444_312:0:912:450_1920x0_80_0_0_0926e0801b99a2276cdd86de77848d28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) в 2025 году оказал гуманитарную помощь около 4 миллионов жителей Судана, основные направления помощи включали сферу здравоохранения и поддержку перемещенным лицам, рассказал РИА Новости представитель организации в стране Аднан Хезам.
"В прошлом году мы оказали помощь в общей сложности четырем миллионам суданцев… Наша работа заключается в обеспечении больниц оборудованием и расходными материалами, взаимодействии с представителями местной администрации в вопросах доступа к чистой воде, а также оказании экстренной помощи перемещенным лицам", - сказал Хезам.
По его словам, организация оказала поддержку семи больницам, предоставив техническую, материальную и финансовую помощь, что позволило провести около 155 тысяч неотложных консультаций и 27 тысяч хирургических операций.
Он добавил, что МККК
совместно с Суданским обществом Красного Полумесяца также занимается поиском пропавших без вести и воссоединением разлученных семей, с февраля по декабрь 2026 года организация получила около 11 тысяч запросов о помощи в поиске пропавших людей.
Хезам отметил, что главной проблемой для гуманитарных организаций в Судане
остается ограниченный и небезопасный доступ к пострадавшим районам страны.
Представитель МККК уточнил, что деятельность организации координируется из города Порт-Судан
на северо-востоке страны, при этом работают отделения организации в городах Кассале, Эд-Дамазине (восточная часть Судана) и других районах страны.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР
) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.