Мишустин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником - РИА Новости, 15.03.2026
Мишустин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства России с профессиональным праздником, отметив, что от их чёткой работы... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T10:18:00+03:00
2026-03-15T10:18:00+03:00
2026-03-15T10:18:00+03:00
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства России с профессиональным праздником, отметив, что от их чёткой работы во многом зависит безопасность и благополучие миллионов россиян.
День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ ежегодно отмечают в России
в третье воскресенье марта. Обращение главы правительства к работникам и ветеранам отрасли опубликовано на сайте кабмина
.
"Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики. От вашей чёткой и слаженной работы во многом зависит безопасность и благополучие миллионов россиян", - подчеркнул Мишустин
.
Он добавил, что эта работа требует профессионализма, ответственности и преданности своему делу.
"Сегодня в ЖКХ активными темпами внедряются высокие технологии, инновационные разработки, проводится цифровизация городского пространства. Это позволяет повышать эффективность жилищно-коммунальной системы, автоматизировать управленческие процессы, создавать комфортные условия для жителей городов и посёлков", - уточнил Мишустин.
Премьер поздравил сотрудников ЖКХ, выразил признательность работникам и ветеранам отрасли, пожелав им доброго здоровья, удачи и благополучия.