Мишустин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства России с профессиональным праздником, отметив, что от их чёткой работы во многом зависит безопасность и благополучие миллионов россиян.

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ ежегодно отмечают в России в третье воскресенье марта. Обращение главы правительства к работникам и ветеранам отрасли опубликовано на сайте кабмина

"Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики. От вашей чёткой и слаженной работы во многом зависит безопасность и благополучие миллионов россиян", - подчеркнул Мишустин

Он добавил, что эта работа требует профессионализма, ответственности и преданности своему делу.

"Сегодня в ЖКХ активными темпами внедряются высокие технологии, инновационные разработки, проводится цифровизация городского пространства. Это позволяет повышать эффективность жилищно-коммунальной системы, автоматизировать управленческие процессы, создавать комфортные условия для жителей городов и посёлков", - уточнил Мишустин.