МИД ПМР обвинил Молдавию в нарушении договоренностей по пошлинам

ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Молдавия изымает таможенные пошлины у Приднестровья, нарушая договоренности переговорного процесса и международного права, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.

"Молдавская страна забирает деньги приднестровцев, налогоплательщиков, наших граждан, потому что товары повышаются в цене... Не договорившись с нами, не согласовав, в нарушении и принципов переговорного процесса и международного права, Всемирной торговой организации , норм торговли в Евросоюзе", - сказал Игнатьев в эфире телеканала ТСВ.

Глава МИД ПМР предположил, что спустя два года, в течение которых Молдавия изымает таможенные пошлины у Приднестровья, в Кишиневе решили как-то оправдать свои действия.

"Они придумали, нашли какое-то в словаре красивое слово... Я до конца не понимаю. Некий фонд конвергенции. Слушайте, да вы выполняете свои соглашения в переговорном процессе, свои подписи, которые вы поставили под документом, реализуйте как государство, которое себя должно уважать и тогда будет результат", - отметил Игнатьев.

Он также напомнил, что между Молдавией и Приднестровьем за более чем тридцать лет заключено порядка 200 различных соглашений.

"Если бы они работали, никакие фонды не нужны. Люди бы нормально себя чувствовали, многие проблемы были бы решены", - подытожил Игнатьев.