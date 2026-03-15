Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/mid-2080810950.html
МИД ПМР обвинил Молдавию в нарушении договоренностей по пошлинам
Молдавия изымает таможенные пошлины у Приднестровья, нарушая договоренности переговорного процесса и международного права, считает глава министерства... РИА Новости, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee66d6c00705800c4e0107ef6feaf68d.jpg
https://ria.ru/20260314/moldavija-2080659138.html
https://ria.ru/20260314/moldavija-2080645128.html
https://ria.ru/20250219/pridnestrove-2000306379.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b16fe0e760a4b2339ad23a3ed374f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Молдавия, Кишинев, Виталий Игнатьев, Всемирная торговая организация (ВТО)
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Молдавия изымает таможенные пошлины у Приднестровья, нарушая договоренности переговорного процесса и международного права, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
"Молдавская страна забирает деньги приднестровцев, налогоплательщиков, наших граждан, потому что товары повышаются в цене... Не договорившись с нами, не согласовав, в нарушении и принципов переговорного процесса и международного права, Всемирной торговой организации, норм торговли в Евросоюзе", - сказал Игнатьев в эфире телеканала ТСВ.
Глава МИД ПМР предположил, что спустя два года, в течение которых Молдавия изымает таможенные пошлины у Приднестровья, в Кишиневе решили как-то оправдать свои действия.
"Они придумали, нашли какое-то в словаре красивое слово... Я до конца не понимаю. Некий фонд конвергенции. Слушайте, да вы выполняете свои соглашения в переговорном процессе, свои подписи, которые вы поставили под документом, реализуйте как государство, которое себя должно уважать и тогда будет результат", - отметил Игнатьев.
Он также напомнил, что между Молдавией и Приднестровьем за более чем тридцать лет заключено порядка 200 различных соглашений.
"Если бы они работали, никакие фонды не нужны. Люди бы нормально себя чувствовали, многие проблемы были бы решены", - подытожил Игнатьев.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала