МИД ПМР обвинил Молдавию в нарушении договоренностей по пошлинам
Молдавия изымает таможенные пошлины у Приднестровья, нарушая договоренности переговорного процесса и международного права, считает глава министерства... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T16:05:00+03:00
ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Молдавия изымает таможенные пошлины у Приднестровья, нарушая договоренности переговорного процесса и международного права, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь объявил о создании фонда конвергенции, который, по его словам, будет частью постепенного процесса экономической реинтеграции Приднестровья.
"Молдавская страна забирает деньги приднестровцев, налогоплательщиков, наших граждан, потому что товары повышаются в цене... Не договорившись с нами, не согласовав, в нарушении и принципов переговорного процесса и международного права, Всемирной торговой организации
, норм торговли в Евросоюзе", - сказал Игнатьев
в эфире телеканала ТСВ.
Глава МИД ПМР предположил, что спустя два года, в течение которых Молдавия
изымает таможенные пошлины у Приднестровья, в Кишиневе
решили как-то оправдать свои действия.
"Они придумали, нашли какое-то в словаре красивое слово... Я до конца не понимаю. Некий фонд конвергенции. Слушайте, да вы выполняете свои соглашения в переговорном процессе, свои подписи, которые вы поставили под документом, реализуйте как государство, которое себя должно уважать и тогда будет результат", - отметил Игнатьев.
Он также напомнил, что между Молдавией и Приднестровьем за более чем тридцать лет заключено порядка 200 различных соглашений.
"Если бы они работали, никакие фонды не нужны. Люди бы нормально себя чувствовали, многие проблемы были бы решены", - подытожил Игнатьев.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.