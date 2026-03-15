МИД Израиля опроверг сообщения о дефиците ракет-перехватчиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в воскресенье опроверг публикации в СМИ, согласно которым Израиль испытывает нехватку ракет-перехватчиков из-за иранских обстрелов, а также о планах по проведению прямых переговоров с Ливаном в ближайшие дни.
В субботу издание Semafor сообщило со ссылкой на неназванных американских чиновников, что власти Израиля сообщили США об остром дефиците средств перехвата баллистических ракет на фоне конфликта в Иране. Израильская газета Haaretz сообщала, что представители Израиля и Ливана в ближайшие дни, как ожидается, встретятся для проведения переговоров на фоне активизации боевых действий между Израилем и движением "Хезболлах".
"Ответ "Нет" на оба вопроса", - заявил Саар на брифинге, когда журналисты попросили министра подтвердить эти публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.