Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы России с крупнейшими запасами металлов - РИА Новости, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/metally-2080741654.html
Названы регионы России с крупнейшими запасами металлов
Красноярский край и Мурманская область оказались лидерами по запасам различных металлов в России, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. РИА Новости, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905249333_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_57b2d01b6754d8d4cab02bea34b9f3f8.jpg
https://ria.ru/20260218/zoloto-2075100100.html
https://ria.ru/20260307/neft-2079175231.html
https://ria.ru/20260105/kamni-2066428723.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905249333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85ddcc4a57a2219d0b5fed9f92fd968c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты
Слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Красноярский край и Мурманская область оказались лидерами по запасам различных металлов в России, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
В этих регионах сосредоточены одни из крупнейших в стране запасов сразу по девяти видам металлов.
Красноярский край обладает самыми большими запасами кобальта, марганцевых руд, меди, никеля, платиноидов. Также он на втором месте в России по золоту и свинцу, на третьем - по нефелиновым рудам (из них получают алюминий) и серебру.
Например, в регионе разрабатываются сульфидные медно-никелевые месторождения Октябрьское и Талнахское, на которые суммарно приходится около 40% российских запасов кобальта, 27% меди, более 50% никеля и почти 60% платиноидов.
Также на территории Красноярского края находятся Чуктуконское и Порожинское месторождения, запасы марганцевых руд которых составляют более четверти от всех в России. Оба они находятся в нераспределенном фонде недр. Чуктуконское является также одним из значимых месторождений редкоземельных металлов.
Мурманская область лидирует в стране по запасам лития, нефелиновых руд, редкоземельных металлов и тантала. Она занимает второе место по никелю и ниобию, третье - по цирконию и четвертое - по кобальту.
В регионе готовятся к добыче месторождения лития Колмозерское и Полмостундровское, на которые приходится почти 35% всех российских запасов этого металла. В Мурманской области уже разрабатывается Хибинская группа месторождений, которые обладают более 49% всех запасов апатит-нефелиновых руд в стране.
Кроме того, там находится Ловозерское месторождение, где сосредоточена четверть российских запасов редкоземельных металлов и почти 30% всего тантала.
Последние публичные данные представляют сведения о запасах металлов по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, в стране регулярно проводится геологоразведка для обеспечения воспроизводства запасов полезных ископаемых.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала