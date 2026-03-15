Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:10 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/medvezhonok-2080766424.html
В зоопарке Новосибирска родился белый медвежонок
Белые медведи Кай и Герда из Новосибирского зоопарка вновь стали родителями, родившийся медвежонок - их седьмой детеныш, сообщает зоопарк в воскресенье. РИА Новости, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080765672_0:109:1206:787_1920x0_80_0_0_fbbb509a782b025471934e83b6846b18.jpg
https://ria.ru/20260315/kapibary-2080764070.html
https://ria.ru/20260313/tsirk-2080579346.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080765672_134:0:1206:804_1920x0_80_0_0_2a4549c37a40885fe827ee567d45d6b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Новосибирский зоопарк/TelegramБелая медведица Герда родила медвежонка в Новосибирском зоопарке
© Фото : Новосибирский зоопарк/Telegram
Белая медведица Герда родила медвежонка в Новосибирском зоопарке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Белые медведи Кай и Герда из Новосибирского зоопарка вновь стали родителями, родившийся медвежонок - их седьмой детеныш, сообщает зоопарк в воскресенье.
"Белая медведица Герда родила медвежонка. Малыш появился на свет 7 декабря 2025 года… Пол медвежонка еще не определен. Это будет сделано позже, во время первого ветеринарного осмотра", - сообщили в зоопарке.
За Гердой и ее малышом зоологи и ветеринары наблюдают с помощью камер, установленных во внутренних помещениях вольерного комплекса. Специалисты видят, что медвежонок хорошо ест, растет и развивается по возрасту.
В зоопарке пояснили, что детеныши белых медведей появляются на свет незрячими и беспомощными. Вес новорожденного медвежонка составляет в среднем 600 граммов, и рядом с мамой-медведицей он едва заметен. В первые месяцы жизни мать не оставляет кроху одного ни на секунду. Герда со всеми своими детьми вела себя именно так.
"В этот раз она впервые вышла за едой 26 февраля. То есть медведица не покидала логово более двух месяцев. И самое лучшее, что можно было сделать для нее и малыша, — это ничем не беспокоить их в самый прекрасный и самый ответственный период. Поэтому мы сообщаем о рождении малыша именно сейчас — когда он уже немного подрос и начинает выходить на уличные прогулки", - рассказали в зоопарке.
Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году, когда 11 декабря родилась маленькая Шилка. Медвежонок, который сейчас делает свои первые шаги, стал их седьмым детенышем.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала