В зоопарке Новосибирска родился белый медвежонок

НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Белые медведи Кай и Герда из Новосибирского зоопарка вновь стали родителями, родившийся медвежонок - их седьмой детеныш, сообщает зоопарк в воскресенье.

"Белая медведица Герда родила медвежонка. Малыш появился на свет 7 декабря 2025 года… Пол медвежонка еще не определен. Это будет сделано позже, во время первого ветеринарного осмотра", - сообщили в зоопарке.

За Гердой и ее малышом зоологи и ветеринары наблюдают с помощью камер, установленных во внутренних помещениях вольерного комплекса. Специалисты видят, что медвежонок хорошо ест, растет и развивается по возрасту.

В зоопарке пояснили, что детеныши белых медведей появляются на свет незрячими и беспомощными. Вес новорожденного медвежонка составляет в среднем 600 граммов, и рядом с мамой-медведицей он едва заметен. В первые месяцы жизни мать не оставляет кроху одного ни на секунду. Герда со всеми своими детьми вела себя именно так.

"В этот раз она впервые вышла за едой 26 февраля. То есть медведица не покидала логово более двух месяцев. И самое лучшее, что можно было сделать для нее и малыша, — это ничем не беспокоить их в самый прекрасный и самый ответственный период. Поэтому мы сообщаем о рождении малыша именно сейчас — когда он уже немного подрос и начинает выходить на уличные прогулки", - рассказали в зоопарке.