В немецком зоопарке неизвестные забросали белых медведей бутылками

Ликвидация последствий погрома в зоопарке в немецком городе Карлсруэ

Ликвидация последствий погрома в зоопарке в немецком городе Карлсруэ

© Фото : Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe Ликвидация последствий погрома в зоопарке в немецком городе Карлсруэ

БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Неизвестные проникли ночью в зоопарк в немецком городе Карлсруэ и устроили там погром, забросав бутылками белых медведей и других животных, сообщает администрация зоопарка.

« "Неизвестные проникли на территорию городского зоопарка и совершили акт вандализма, нанеся при этом значительный ущерб", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте зоопарка в соцсети Facebook* (признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что погром был совершен в ночь на 14 марта.

Как сообщили в зоопарке, вандалы забросали мусором вольеры с пингвинами Гумбольдта, морскими львами, тюленями и белыми медведями. Утром на территории зоопарка сотрудники обнаружили сорванные таблички, разбросанные одноразовые столовые приборы, пластиковые бутылки и другие изделия из пластмассы.

Отдельно зоопарк отметил, что была "сильно испачкана" стеклянная ограда в вольере с обезьянами.

« "В настоящее время мы предполагаем, что животные не проглотили ничего из мусора, но полностью исключать этого нельзя", - отметили в зоопарке.

Полиция начала расследование инцидента.