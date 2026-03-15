Рейтинг@Mail.ru
В немецком зоопарке неизвестные забросали белых медведей бутылками
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/medved-2080819031.html
В немецком зоопарке неизвестные забросали белых медведей бутылками
2026-03-15T17:01:00+03:00
карлсруэ
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080817999_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_254d3a4240d0e81744a1ea17228faf92.jpg
https://ria.ru/20260227/panch-2077243397.html
https://ria.ru/20250714/zoopark-2029109844.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080817999_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_cc5dee990b190ec7999db5185fe02b25.jpg
1920
1920
true
© Фото : Zoologischer Stadtgarten KarlsruheЛиквидация последствий погрома в зоопарке в немецком городе Карлсруэ
Ликвидация последствий погрома в зоопарке в немецком городе Карлсруэ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Неизвестные проникли ночью в зоопарк в немецком городе Карлсруэ и устроили там погром, забросав бутылками белых медведей и других животных, сообщает администрация зоопарка.
«
"Неизвестные проникли на территорию городского зоопарка и совершили акт вандализма, нанеся при этом значительный ущерб", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте зоопарка в соцсети Facebook* (признана в РФ экстремистской и запрещена).
Уточняется, что погром был совершен в ночь на 14 марта.
Как сообщили в зоопарке, вандалы забросали мусором вольеры с пингвинами Гумбольдта, морскими львами, тюленями и белыми медведями. Утром на территории зоопарка сотрудники обнаружили сорванные таблички, разбросанные одноразовые столовые приборы, пластиковые бутылки и другие изделия из пластмассы.
Отдельно зоопарк отметил, что была "сильно испачкана" стеклянная ограда в вольере с обезьянами.
«
"В настоящее время мы предполагаем, что животные не проглотили ничего из мусора, но полностью исключать этого нельзя", - отметили в зоопарке.
Полиция начала расследование инцидента.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
КарлсруэРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала