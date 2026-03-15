Макрон проголосовал на муниципальных выборах во Франции

ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, а также его супруга Брижит Макрон приняли участие в муниципальных выборах во Франции, передает телеканал BFMTV.
"Президент республики Эммануэль Макрон голосует в первом туре муниципальных выборов 2026 года в Ле-Туке, в департаменте Па-де-Кале (на севере Франции – ред.)", - говорится в материале.
Согласно кадрам, опубликованным телеканалом, Макрон и его супруга вышли из кабинок, в который они заполнили формы для голосования, а после президент и первая леди Франции подошли к урне для голосований и по очереди поместили в нее заполненные бюллетени. Затем Эммануэль и Брижит Макроны также по очереди расписались в бланках голосования.
Ранее газета Figaro сообщила, что избирательные участки открылись в 08.00 (10.00 по московскому времени) на материковой части Франции для проведения первого тура муниципальных выборов. Второй тур выборов состоится 22 марта.