Французский политик осудил решение Макрона по новой системе ПРО для Киева

ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился решением президента республики Эммануэля Макрона передать Украине новую систему ПРО SAMP/T.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Франция передаст Украине новую систему ПРО, которую Киев протестирует в качестве возможной альтернативы американским системам Patriot.
"Макрон действительно вытащил чековую книжку в пятницу... Наверное, у нас во Франции было слишком много военных ресурсов и слишком много денег, вот в чем дело... Хватит! Ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины! Особенно для Зеленского, в то время как он угрожает смертью (премьер-министру Венгрии - ред.) Виктору Орбану" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам. Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция Орбана.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.