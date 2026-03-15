13:17 15.03.2026
Французский политик осудил решение Макрона по новой системе ПРО для Киева
Французский политик осудил решение Макрона по новой системе ПРО для Киева
Филиппо осудил решение Макрона передать Киеву новую систему ПРО

Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился решением президента республики Эммануэля Макрона передать Украине новую систему ПРО SAMP/T.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Франция передаст Украине новую систему ПРО, которую Киев протестирует в качестве возможной альтернативы американским системам Patriot.
Два сапога пара: Макрон без Зеленского обречен
14 марта, 08:00
"Макрон действительно вытащил чековую книжку в пятницу... Наверное, у нас во Франции было слишком много военных ресурсов и слишком много денег, вот в чем дело... Хватит! Ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины! Особенно для Зеленского, в то время как он угрожает смертью (премьер-министру Венгрии - ред.) Виктору Орбану" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам. Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция Орбана.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Клоуны!" Французы набросились на Макрона после встречи с Зеленским
13 марта, 22:55
13 марта, 22:55
 
