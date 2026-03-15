Ливан может столкнуться с дефицитом лекарств из-за конфликта с Израилем

БЕЙРУТ, 15 мар - РИА Новости. Система здравоохранения Ливана может столкнуться с серьезными проблемами дефицита медикаментов и медицинских материалов, если конфликт с Израилем продлится более двух месяцев, заявил РИА Новости глава парламентской комиссии по здравоохранению Ливана Билал Абдаллах.

"У нас запасов чуть меньше, чем на два месяца. Я имею в виду вообще. Запас лекарств, запас предметов, инструментов, даже веществ... для наших заводов лекарств. И поэтому мы думаем, что если война продолжится, то, конечно, у нас будут большие проблемы", - сказал Абдаллах.

По словам депутата, в нынешнем конфликте Ливан получает значительно меньше международной поддержки, чем в предыдущие периоды эскалации с Израилем . Ливан на сегодняшний день не получил и достаточного объема помощи, чтобы полноценно обеспечить нужды сотен тысяч временно перемещенных лиц и большого количества раненых людей, которые лечатся в больницах, добавил он.

Депутат пояснил, что многие лекарства были распределены по стационарным медицинским центрам по стране. И сотрудники этих центров в рамках государственной программы посещают места нахождения этих временно перемещенных граждан и предоставляют им нужное медицинское лечение.

"У министерства здравоохранения есть план для кризисных ситуаций, в том числе для перемещения больных, особенно больных раком, которым необходим диализ, и многих других. Сейчас они получают лечение в других местах, в других больницах", - добавил Абдаллах, пояснив, что властям сегодня приходится решать проблему почти миллиона временно перемещенных лиц с учетом закрытия больниц в опасных районах, где граждане проходили лечение.

Депутат отметил, что большое внимание министерство уделяет государственным больницам и достигнут договор с некоторыми частными больницами, чтобы люди, которые покинули свои дома, получали лечение полностью бесплатно. "И эта система уже работает", - сказал он.