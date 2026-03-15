Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 15.03.2026 (обновлено: 18:18 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/livan-2080795121.html
Ливан может столкнуться с дефицитом лекарств из-за конфликта с Израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079528192_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_1b839fbbd07d4beae4f9f6001d98d411.jpg
https://ria.ru/20260314/izrail-2080610593.html
https://ria.ru/20260314/livan-2080605103.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079528192_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dcea7f42e694f23928fd27bbd344ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ливан может столкнуться с дефицитом лекарств из-за конфликта с Израилем

Депутат Абдаллах: медикаментов Ливану хватит не более чем на два месяца

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 15 мар - РИА Новости. Система здравоохранения Ливана может столкнуться с серьезными проблемами дефицита медикаментов и медицинских материалов, если конфликт с Израилем продлится более двух месяцев, заявил РИА Новости глава парламентской комиссии по здравоохранению Ливана Билал Абдаллах.
"У нас запасов чуть меньше, чем на два месяца. Я имею в виду вообще. Запас лекарств, запас предметов, инструментов, даже веществ... для наших заводов лекарств. И поэтому мы думаем, что если война продолжится, то, конечно, у нас будут большие проблемы", - сказал Абдаллах.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
14 марта, 03:40
По словам депутата, в нынешнем конфликте Ливан получает значительно меньше международной поддержки, чем в предыдущие периоды эскалации с Израилем. Ливан на сегодняшний день не получил и достаточного объема помощи, чтобы полноценно обеспечить нужды сотен тысяч временно перемещенных лиц и большого количества раненых людей, которые лечатся в больницах, добавил он.
Депутат пояснил, что многие лекарства были распределены по стационарным медицинским центрам по стране. И сотрудники этих центров в рамках государственной программы посещают места нахождения этих временно перемещенных граждан и предоставляют им нужное медицинское лечение.
"У министерства здравоохранения есть план для кризисных ситуаций, в том числе для перемещения больных, особенно больных раком, которым необходим диализ, и многих других. Сейчас они получают лечение в других местах, в других больницах", - добавил Абдаллах, пояснив, что властям сегодня приходится решать проблему почти миллиона временно перемещенных лиц с учетом закрытия больниц в опасных районах, где граждане проходили лечение.
Депутат отметил, что большое внимание министерство уделяет государственным больницам и достигнут договор с некоторыми частными больницами, чтобы люди, которые покинули свои дома, получали лечение полностью бесплатно. "И эта система уже работает", - сказал он.
По данным министерства здравоохранения, с начала ливано-израильского конфликта 2 марта в Ливане погибли 826 человек, более 2000 получили ранения.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
14 марта, 02:17
 
В миреЛиванИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала