Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о рисках покупки подаренной квартиры - РИА Новости, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/kvartira-2080731137.html
Юрист предупредил о рисках покупки подаренной квартиры
Юрист предупредил о рисках покупки подаренной квартиры - РИА Новости, 15.03.2026
Юрист предупредил о рисках покупки подаренной квартиры
Покупка квартиры, которая когда-либо была подарена одному из предыдущих владельцев таит в себе потенциальные юридические риски, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T03:18:00+03:00
2026-03-15T03:18:00+03:00
жилье
филипп терехин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970520056_218:283:3072:1888_1920x0_80_0_0_6276539dbfdc315d14a93102c07961d3.jpg
https://ria.ru/20260219/privatizatsiya-2075352055.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970520056_607:140:3072:1989_1920x0_80_0_0_67e286eaaf535af5008454d2ead4bbad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, филипп терехин, общество
Жилье, Филипп Терехин, Общество
Юрист предупредил о рисках покупки подаренной квартиры

Юрист Терехин: покупку подаренной квартиры могут оспорить наследники владельца

© iStock.com / Tsikhan KuprevichРиелторы отдают ключи от квартиры
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© iStock.com / Tsikhan Kuprevich
Риелторы отдают ключи от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Покупка квартиры, которая когда-либо была подарена одному из предыдущих владельцев таит в себе потенциальные юридические риски, рассказал агентству “Прайм” старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
«
“Причина проста: дарение — безвозмездная сделка, а именно такие сделки чаще становятся предметом споров со стороны родственников, наследников, кредиторов и финансовых управляющих”, — пояснил он.
Их могут оспорить по множеству причин - от ссылок на дееспособность до мнимой притворности сделки. С учетом того, что дарение часто совершается внутри семьи, наружу могут выбраться внутрисемейные конфликты. А если даритель или одаряемый впоследствии станут банкротом, сделку тоже могут счесть подозрительной.
Во всех этих случаях доказать что-либо крайне сложно, поэтому подходить к покупке подаренной квартиры следует после тщательной юридической проверки. Общее правило: чем меньше лет прошло с момента дарения, тем более вероятны проблемы, объяснил Терехин.
Юридическая консультация - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Юрист раскрыл, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы
19 февраля, 02:17
 
ЖильеФилипп ТерехинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала