https://ria.ru/20260315/kuba-2080752303.html
Постпред Кубы при ООН отметил важность защиты своих территориальных вод
Постпред Кубы при ООН отметил важность защиты своих территориальных вод - РИА Новости, 15.03.2026
Постпред Кубы при ООН отметил важность защиты своих территориальных вод
Куба обязана защищать свои территориальные воды, ее действия соответствуют международному праву, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T08:10:00+03:00
2026-03-15T08:10:00+03:00
2026-03-15T08:10:00+03:00
куба
женева (город)
в мире, куба, женева (город), оон
В мире, Куба, Женева (город), ООН
Постпред Кубы при ООН отметил важность защиты своих территориальных вод
Версон: Куба защищает территориальные воды и не нарушает международное право
ЖЕНЕВА, 15 мар - РИА Новости. Куба обязана защищать свои территориальные воды, ее действия соответствуют международному праву, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон.
В конце февраля МВД Кубы
сообщило, что шедший под американским флагом катер вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны.
"Куба обязана защищать свои территориальные воды и несет за это ответственность. Наши действия соответствуют международному праву, которое применяется ко всем странам, включая США", - сказал постпред, комментируя февральский инцидент.
По словам дипломата, защита территориальных вод республики является частью национальной обороны государства как незаменимой опоры для защиты суверенитета, а также жизни, безопасности и благополучия кубинцев.