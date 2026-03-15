Постпред Кубы при ООН отметил важность защиты своих территориальных вод

ЖЕНЕВА, 15 мар - РИА Новости. Куба обязана защищать свои территориальные воды, ее действия соответствуют международному праву, заявил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон.

В конце февраля МВД Кубы сообщило, что шедший под американским флагом катер вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны.

"Куба обязана защищать свои территориальные воды и несет за это ответственность. Наши действия соответствуют международному праву, которое применяется ко всем странам, включая США", - сказал постпред, комментируя февральский инцидент.