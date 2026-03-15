В ООН рассказали, сколько лет Куба является жертвой агрессии США

ЖЕНЕВА, 15 мар – РИА Новости. Куба более 60 лет является жертвой агрессии и бесчисленных террористических актов, организованных или профинансированных США, сообщил РИА Новости постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон.

Комментируя нападение на кубинских пограничников в феврале, дипломат отметил, что это не единичный случай.

"Более 60 лет Куба является жертвой агрессии и бесчисленных террористических актов, большинство из которых были организованы, профинансированы и осуществлены с территории США", - сказал постпред.

По его словам, за последние годы кубинские власти отметили рост числа насильственных и террористических планов и действий против Кубы, а также преобладающее чувство безнаказанности среди организаторов и исполнителей этих действий.

"Антикубинские группы, действующие в США , прибегают к терроризму как к выражению своей ненависти к Кубе и к безнаказанности, которой, как они считают, они пользуются", - подчеркнул дипломат.

В конце февраля МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, еще шестеро были задержаны. Все они были кубинцами, проживающими в Соединенных Штатах, указало ведомство. Позже МВД республики сообщило, что скончался пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения.