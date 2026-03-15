https://ria.ru/20260315/krym-2080762496.html
В Крыму рассказали о национализации активов украинских олигархов
2026-03-15T09:29:00+03:00
республика крым
россия
ливадия
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060887119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1a889edc52f18ef7443b09c6dfc1233.jpg
https://ria.ru/20250219/krym-2000306737.html
https://ria.ru/20260315/politik-2080753058.html
республика крым
россия
ливадия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060887119_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ac714628080735adc6be6f496469ee07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму примут новые решения по национализации активов украинских олигархов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Крымский парламент примет новые решения по национализации выявленных на территории Крыма активов украинских олигархов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов
сообщал, что в бюджет Крыма
за 2025 год поступило 2,4 миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов.
"Будут новые решения. Мы занимаемся, работаем. В этом плане работа идет", - сказал Константинов агентству.
По его словам, решения о национализации безвозвратны.
"Есть процедура юридическая, она очень четко в Российской Федерации сформирована. Уже национализированные предприятия проходят инвентаризацию, организовывается временная администрация, дальше идет аукцион, продажа и так далее", - пояснил глава крымского парламента.
При этом, по его словам, инвесторам, которые не ведут по отношению к России
враждебной политики, за свои активы бояться нечего.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов
заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского
в поселке Ливадия
.