В Крыму рассказали о национализации активов украинских олигархов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Крымский парламент примет новые решения по национализации выявленных на территории Крыма активов украинских олигархов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее Константинов сообщал, что в бюджет Крыма за 2025 год поступило 2,4 миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов.

"Будут новые решения. Мы занимаемся, работаем. В этом плане работа идет", - сказал Константинов агентству.

По его словам, решения о национализации безвозвратны.

"Есть процедура юридическая, она очень четко в Российской Федерации сформирована. Уже национализированные предприятия проходят инвентаризацию, организовывается временная администрация, дальше идет аукцион, продажа и так далее", - пояснил глава крымского парламента.

При этом, по его словам, инвесторам, которые не ведут по отношению к России враждебной политики, за свои активы бояться нечего.