Ветеринар рассказала, как подобрать рацион котятам

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Котятам необходимо больше калорий и питательных веществ для формирования мышц, укрепления зубов и костей, переводить питомца на рацион для взрослых кошек следует, когда ему исполнится примерно год, рассказала РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

"В период активного роста животному требуется повышенное количество энергии, поэтому котятам необходимо больше калорий и питательных веществ: белка, жиров, правильного баланса кальция и фосфора для формирования мышц, укрепления зубов и костей. Переводить питомца на рацион для взрослых кошек рекомендуется в 11-12 месяцев, когда организм полностью сформирован", - рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что важно не спешить с переходом и не откладывать его надолго, так как несвоевременная смена рациона может негативно повлиять на состояние животного.

Онуфриенко предупредила, что после 7-8 лет в организме кошки замедляются внутренние процессы, снижается уровень активности, а вместе с этим уменьшается и потребность в энергии. Поэтому для таких питомцев рекомендуется выбирать специализированные корма с пониженной калорийностью, разработанные с учетом возрастных изменений. Они помогут поддерживать нормальную массу тела и снизить риск возникновения проблем со здоровьем.

Она отметила важность разнообразия в рационе кошки и сочетания сухого и влажного кормов. Сухой корм может стать основой питания: он способствует гигиене полости рта и удобен тем, что его можно оставлять в миске в течение всего дня. Это обеспечивает питомцу привычный для него свободный доступ к пище без потери качества продукта. Влажный корм, в свою очередь, помогает поддерживать водный баланс, что особенно критично для кошек, которые мало пьют.