Ветеринар рассказала, как подобрать рацион котятам
08:04 15.03.2026
Ветеринар рассказала, как подобрать рацион котятам
Ветеринар рассказала, как подобрать рацион котятам

Ветеринар Онуфриенко: котятам нужно больше калорий, чем взрослым кошкам

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Котятам необходимо больше калорий и питательных веществ для формирования мышц, укрепления зубов и костей, переводить питомца на рацион для взрослых кошек следует, когда ему исполнится примерно год, рассказала РИА Новости доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
"В период активного роста животному требуется повышенное количество энергии, поэтому котятам необходимо больше калорий и питательных веществ: белка, жиров, правильного баланса кальция и фосфора для формирования мышц, укрепления зубов и костей. Переводить питомца на рацион для взрослых кошек рекомендуется в 11-12 месяцев, когда организм полностью сформирован", - рассказала эксперт.
Она подчеркнула, что важно не спешить с переходом и не откладывать его надолго, так как несвоевременная смена рациона может негативно повлиять на состояние животного.
Онуфриенко предупредила, что после 7-8 лет в организме кошки замедляются внутренние процессы, снижается уровень активности, а вместе с этим уменьшается и потребность в энергии. Поэтому для таких питомцев рекомендуется выбирать специализированные корма с пониженной калорийностью, разработанные с учетом возрастных изменений. Они помогут поддерживать нормальную массу тела и снизить риск возникновения проблем со здоровьем.
Она отметила важность разнообразия в рационе кошки и сочетания сухого и влажного кормов. Сухой корм может стать основой питания: он способствует гигиене полости рта и удобен тем, что его можно оставлять в миске в течение всего дня. Это обеспечивает питомцу привычный для него свободный доступ к пище без потери качества продукта. Влажный корм, в свою очередь, помогает поддерживать водный баланс, что особенно критично для кошек, которые мало пьют.
"Помните, что кормить питомцев со стола категорически не рекомендуется, ведь многие привычные человеку продукты могут быть опасны для животных. Так, например, молоко, несмотря на популярный миф о его пользе для кошек, чаще всего не усваивается их организмом. У них практически отсутствует специальный фермент, расщепляющий молочный сахар, поэтому употребление молочных продуктов может спровоцировать расстройство пищеварения", - подытожила Онуфриенко.
