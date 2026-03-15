В Косово вступил в силу спорный закон об иностранцах

БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. В самопровозглашенной республике Косово в воскресенье вступает в силу закон "Об иностранцах и транспортных средствах", вызвавший опасения косовских сербов и официального Белграда.

Закон самопровозглашенной республики Косово "об иностранцах и транспортных средствах" предполагает, что жители края без документов, выданных Приштиной, считаются иностранцами и должны регулярно регистрироваться в "полиции", а также не смогут управлять автомобилями по доверенности.