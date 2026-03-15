В Косово вступил в силу спорный закон об иностранцах
08:46 15.03.2026
В Косово вступил в силу спорный закон об иностранцах
В Косово вступил в силу спорный закон об иностранцах - РИА Новости, 15.03.2026
В Косово вступил в силу спорный закон об иностранцах
В самопровозглашенной республике Косово в воскресенье вступает в силу закон "Об иностранцах и транспортных средствах", вызвавший опасения косовских сербов и... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T08:46:00+03:00
2026-03-15T08:46:00+03:00
косово
приштина
сербия
в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, сербская православная церковь, оон
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Александр Вучич, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Сербская православная церковь, ООН
В Косово вступил в силу спорный закон об иностранцах

В Косово вступил в силу спорный закон "Об иностранцах и транспортных средствах"

БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. В самопровозглашенной республике Косово в воскресенье вступает в силу закон "Об иностранцах и транспортных средствах", вызвавший опасения косовских сербов и официального Белграда.
Косовским сербам, которые не получали личные документы Приштины, с 15 марта предстоит получать у косовоалбанских властей разрешение на временное пребывание на 12 месяцев, при этом будут признаваться их сербские личные карты (общегражданские паспорта). Такая версия закона стала результатом переговоров с участием ЕС.
"Мы отклонили большую опасность для сохранения сербов на этой территории. Это плод исключительных усилий государственного руководства во главе с президентом Александром Вучичем и представителей "Сербского списка", которые работали с представителями ЕС, чтобы отклонить опасность для нашего народа", - заявил зампред крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" Игор Симич.
Он добавил, что применение предыдущей версии закона угрожало 10 тысячам местных сербов, преподавателям и студентам Университета в Косовска-Митровице с 10 факультетами, школам и детсадам, "которые могли остаться без педагогов", и учреждениям здравоохранения.
По словам Симича, за применением закона в новой согласованной сторонами версии предстоит следить и представителям ЕС в Косово и Метохии.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в субботу о сохранении сербских учреждений образования и здравоохранения в самопровозглашенной республике Косово накануне вступления в силу спорного "закона об иностранцах".
Он отметил, что данное решение найдено в переговорах с представителями ЕС и при помощи Сербской православной церкви.
Президент Сербии Александр Вучич в пятницу выразил надежду, что президент России Владимир Путин и США Дональд Трамп поймут потребности сербского народа в Косово и Метохии в преддверии вступления в силу закона об иностранцах самопровозглашенной республики Косово.
Патриарх Сербский Порфирий в пятницу направил письма Папе Римскому Льву XIV, президенту РФ, президенту США, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьерам Италии Джордже Мелони, Великобритании Киру Стармеру, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и гендиректору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани, призвав их использовать свой авторитет, чтобы отозвать применение "крайне дискриминационного закона об иностранцах".
Закон самопровозглашенной республики Косово "об иностранцах и транспортных средствах" предполагает, что жители края без документов, выданных Приштиной, считаются иностранцами и должны регулярно регистрироваться в "полиции", а также не смогут управлять автомобилями по доверенности.
В миреКосовоПриштинаСербияАлександр ВучичВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзСербская православная церковьООН
 
 
