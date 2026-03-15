В двух крупнейших городах Британии продолжает распространяться корь

ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Корь продолжает распространяться на севере Лондона, случаи этого заболевания также были зафиксированы в Бирмингеме, втором по величине городе Великобритании, выяснило РИА Новости, изучив данные британского агентства по здравоохранению (UKHSA).

В середине февраля более 60 детей в районе Энфилд на севере британской столицы заболели в результате вспышки кори. По словам врачей, инфекция распространяется из-за низкого уровня вакцинации среди населения Лондона

Как следует из последних данных UKHSA, по состоянию на середину марта число случаев заболевания корью в Энфилде с начала 2026 года достигло 80. Случаи заболевания также были зафиксированы в соседних районах. В районе Харингей общее число случаев с начала года достигло 15.

Заболевание уже распространилось за переделы Лондона. Во втором по величине городе страны Бирмингеме с начала 2026 года зафиксировано 43 случая кори. География остальных случаев не уточняется, так как о локациях с менее чем десятью случаями подробные данные не приводятся.

Всего в Англии с начала года зафиксировано 235 случаев кори, однако агентство признает, что оценка, скорее всего, занижена. Большинство случаев заболевания (71%) приходится на детей в возрасте до десяти лет.

Ранее в Энфилде были развернуты временные пункты вакцинации, а родителям детей в этом районе были направлены информационные письма. В июле 2025 года один ребенок скончался от кори в Великобритании на фоне роста заболеваемости в стране.