Биолог назвал условие для нашествия комаров этим летом

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Влажная и теплая весна может стать причиной для нашествия комаров и мошек этим летом, но если погода установится сухая и жаркая, насекомых будет значительно меньше, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.

"О наплыве комаров и мошек этим летом пока рано судить, слишком от многих факторов это зависит. В первую очередь, от наличия водоемов для развития личинок. Если лужи простоят долго и будут дожди, но тепло, то комаров может быть и много. Если придет жара и все пересохнет, то значительно меньше", - рассказал Русинов.

Он согласился с высказываниями ряда биологов о том, что прошедшая снежная зима благоприятствовала успешному выживанию личинок кровососущих насекомых.