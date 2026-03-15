Биолог назвал условие для нашествия комаров этим летом - РИА Новости, 15.03.2026
07:06 15.03.2026
Биолог назвал условие для нашествия комаров этим летом
Биолог назвал условие для нашествия комаров этим летом - РИА Новости, 15.03.2026
Биолог назвал условие для нашествия комаров этим летом
Влажная и теплая весна может стать причиной для нашествия комаров и мошек этим летом, но если погода установится сухая и жаркая, насекомых будет значительно... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T07:06:00+03:00
2026-03-15T07:06:00+03:00
россия
здоровье - общество
россия
россия, здоровье - общество
Россия, Здоровье - Общество
Биолог назвал условие для нашествия комаров этим летом

РИА Новости: теплая погода может стать условием для нашествия комаров этим летом

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Влажная и теплая весна может стать причиной для нашествия комаров и мошек этим летом, но если погода установится сухая и жаркая, насекомых будет значительно меньше, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.
"О наплыве комаров и мошек этим летом пока рано судить, слишком от многих факторов это зависит. В первую очередь, от наличия водоемов для развития личинок. Если лужи простоят долго и будут дожди, но тепло, то комаров может быть и много. Если придет жара и все пересохнет, то значительно меньше", - рассказал Русинов.
Он согласился с высказываниями ряда биологов о том, что прошедшая снежная зима благоприятствовала успешному выживанию личинок кровососущих насекомых.
"Но выживание личинок - это еще полдела, им надо еще и развиться. А это сильно будет зависеть от погоды", - подчеркнул собеседник.
