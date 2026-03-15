В НАПКА рассказали, могут ли коллекторы звонить детям

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Коллекторы не имеют права взаимодействовать с несовершеннолетними ни по вопросу долговых обязательств, ни по другим вопросам, даже носящим информационный характер, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

При этом, по данным ассоциации, встречаются случаи, когда номер телефона клиента (реального должника) после того, как он не пользуется им определенное количество времени, блокируется сотовым оператором и спустя время он переходит в пользование другому и им оказывается несовершеннолетний.

"Однако, как правило, идентификация детского голоса происходит моментально и представитель профессиональной коллекторской организации или кредитора должен сразу завершить диалог без выяснения каких-либо подробностей", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что такие ошибки носят не преднамеренный характер и назвать их массовыми нельзя. А избежать их можно было бы в том случае, если сам клиент выполнял требование договора по информированию кредитора о смене контактного номера телефона, а кредиторам дали право проводить сверку контактных данных, уточнили в ассоциации.