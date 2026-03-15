В НАПКА рассказали, могут ли коллекторы звонить детям
15.03.2026
В НАПКА рассказали, могут ли коллекторы звонить детям
В НАПКА рассказали, могут ли коллекторы звонить детям
В НАПКА рассказали, могут ли коллекторы звонить детям

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Коллекторы не имеют права взаимодействовать с несовершеннолетними ни по вопросу долговых обязательств, ни по другим вопросам, даже носящим информационный характер, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Ни при каких условиях ни коллекторы, ни кредиторы не имеют права взаимодействовать с несовершеннолетними ни по вопросу долговых обязательств, ни по другим вопросам, даже носящим информационный характер", - рассказали там.
При этом, по данным ассоциации, встречаются случаи, когда номер телефона клиента (реального должника) после того, как он не пользуется им определенное количество времени, блокируется сотовым оператором и спустя время он переходит в пользование другому и им оказывается несовершеннолетний.
"Однако, как правило, идентификация детского голоса происходит моментально и представитель профессиональной коллекторской организации или кредитора должен сразу завершить диалог без выяснения каких-либо подробностей", - добавили в пресс-службе.
Там отметили, что такие ошибки носят не преднамеренный характер и назвать их массовыми нельзя. А избежать их можно было бы в том случае, если сам клиент выполнял требование договора по информированию кредитора о смене контактного номера телефона, а кредиторам дали право проводить сверку контактных данных, уточнили в ассоциации.
В НАПКА советуют родителям для безопасности совершеннолетних детей установить запрет и защиту на звонки от посторонних пользователей.
