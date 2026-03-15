В КНДР выбирают депутатов Верховного народного собрания

СЕУЛ, 15 мар — РИА Новости. Выборы депутатов Верховного народного собрания (ВНС) 15-го созыва проходят в КНДР, явка уже приближается к 40%, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Как отмечается, голосование проходит по всей стране.

"В торжественной обстановке, когда весь народ и военнослужащие Народной армии всей страны в ходе небывалой трудной борьбы успешно добились перемены и развития и приступили к новому этапу борьбы за преобразование, проводятся выборы депутатов Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики 15-го созыва", - пишет ЦТАК.

По данным ЦИК, по состоянию на 12.00 (6.00 мск) явка избирателей составила 38,21%.

"Все избиратели участвуют в выборах с большой гордостью за то, что они являются гражданами КНДР , где народные массы стали подлинным хозяином государства и общества", — говорится в сообщении.