"В учебниках этого нет". Ответ на древнеегипетскую загадку нашли в России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Никита Бизин. В Фивах раскопали гробницу, которая оставалась нетронутой почти три тысячи лет. Десятки мумий, драгоценности, свитки с загадочными письменами — настоящая сенсация. И самое главное — пролился свет на древние ритуалы, которые до недавнего времени считались вымыслом.

Никогда не знаешь, где найдешь

Большинство туристов, приезжая в Египет, первым делом спешат побывать в Долине царей: спуститься в гробницу Тутанхамона, побродить по коридорам усыпальницы одного из фараонов Рамзесов.

Мало кто догадывается, что это лишь малая часть города мертвых. Некрополь в Фивах тянется на многие километры вдоль берегов Нила. Это одна из крупнейших в мире зон археологических раскопок.

За прошедшие десятилетия тут все перерыли вдоль и поперек. Мало кто верил, что здесь можно еще что-то найти.

И вдруг специалистам египетского Министерства древностей выпал настоящий джекпот — нетронутая гробница в районе под названием Асасиф. Высеченную в скальной породе камеру заметили не сразу. Но, когда увидели нетронутые церемониальные печати, поняли: это сенсация.

Внутри шагу нельзя было ступить — так много там лежало утвари. А в глубине блестели золотом крышки саркофагов.

© Ministry of Tourism and Antiquities Археологические раскопки гробниц женщин-жриц в некрополе Асасиф на западном берегу Нила у Луксора

Все по порядку

По мнению ученых, это помещение служило не усыпальницей, а хранилищем, своего рода перевалочным пунктом. Египтяне нередко переносили мумии и ценности из разных гробниц в одну, чтобы спасти их от мародеров.

Сразу бросилось в глаза обилие гробов — более двух десятков (большая редкость).

"Несколько рядов, крышки — отдельный ряд. Это не было поспешным перезахоронением. Такое расположение говорит о тщательном планировании и контроле, что предполагает институциональный надзор — вероятно, храмовых властей", — говорится в статье, опубликованной по результатам исследования.

Кроме того, на саркофагах отсутствовали личные имена, зато отчетливо читались профессиональные звания. Все — жреческие.

© Ministry of Tourism and Antiquities Археологические раскопки гробниц женщин-жриц в некрополе Асасиф на западном берегу Нила у Луксора

Не слабый пол

При помощи радиоуглеродного анализа большую часть погребальной утвари и сами мумии датировали Третьим переходным периодом (1070-664 годы до нашей эры). Египет в ту эпоху находился в состоянии глубокого политического кризиса. Северные царства (Нижний Египет) набирали мощь, но еще не были единым государством, а южные (Верхний Египет) с центром в Фивах оставались под властью могущественного жречества бога Солнца Амона. По сути, представляли собой теократию.

Среди служителей культа, как явствует из немногочисленных письменных источников того времени, особенно выделялась одна группа. Египтологи называют ее "певицами Амона". Женщины-жрицы — сами по себе большая редкость в стране фараонов.

© Ministry of Tourism and Antiquities Археологические раскопки гробниц женщин-жриц в некрополе Асасиф на западном берегу Нила у Луксора

Мало того, "певицы" не были второстепенными фигурами, а принимали непосредственное участие в священнодействах. Учитывая, что эта социальная группа обладала обширными землями и экономическими связями, нетрудно осознать ее влиятельность в эпоху политической нестабильности.

До недавнего времени в распоряжении египтологов, как считалось, находилась лишь одна представительница этой касты. Ее нашли здесь же, в Фиванском некрополе, в конце XIX века. Хранилась в Эрмитаже. Предметы из гробницы и надписи на саркофаге полностью соответствовали тому, как хоронили "певиц".

Однако в 2017 году останки отправили на повторное исследование. И неожиданно выяснилось, что это жрец, мужчина.

© Ministry of Tourism and Antiquities Археологические раскопки гробниц женщин-жриц в некрополе Асасиф на западном берегу Нила у Луксора

Еще один секрет

Теперь вся надежда на открытие в районе Асасиф. По предварительным данным, найденные там мумии — женские.

Более того, совсем недавно близ усыпальницы раскопали тайник — небольшое углубление в полу. Внутри — восемь свитков папируса. Некоторые запечатаны.

Куратор проекта и экс-министр древностей Захи Хавасс назвал находку "информационным сокровищем". Из Текстов пирамид — древнейших источников о погребальном культе и обрядах Египта — известно, что многие жреческие группы ("певицы Амона" — не исключение) выступали хранителями тайных знаний, разглашать которые запрещалось под страхом смерти.