Такер Карлсон рассказал о желании ЦРУ добиться признания его иноагентом
Такер Карлсон рассказал о желании ЦРУ добиться признания его иноагентом - РИА Новости, 15.03.2026
Такер Карлсон рассказал о желании ЦРУ добиться признания его иноагентом
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ЦРУ хочет добиться признания его иноагентом в США и готовит для министерства юстиции страны соответствующий... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T09:36:00+03:00
2026-03-15T09:36:00+03:00
2026-03-15T09:36:00+03:00
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, такер карлсон, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Иран, Израиль, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Такер Карлсон рассказал о желании ЦРУ добиться признания его иноагентом
Такер Карлсон заявил, что ЦРУ хочет добиться признания его иноагентом в США
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ЦРУ хочет добиться признания его иноагентом в США и готовит для министерства юстиции страны соответствующий отчет о его деятельности.
"ЦРУ
готовит запрос на уголовное преследование против меня, уголовный отчет в министерство юстиции на основании предполагаемого преступления, которое я совершил. В чем состоит преступление? В том, что я разговаривал с людьми в Иране
до войны (США
и Израиля
против Ирана - ред.)", - заявил Карлсон
, видео опубликовано на его странице в соцсети Х
.
Карлсон объяснил, что его хотят привлечь по принятому в 1938 году в США закону о регистрации иностранных агентов. В соответствии с ним лица, получающие финансирование от иностранного правительства за лоббирование его интересов или политическую деятельность, должны в специальном порядке регистрироваться в минюсте США.
Карслон подчеркнул, что не является агентом иностранной державы и никогда не принимал деньги от правительств каких-либо стран.
Журналист утверждает, что уголовного преследования в отношении него могут добиваться в том числе из-за его высказываний об Израиле.
Ранее Карлсон осудил нападение США на Иран. После этого журналиста раскритиковал президент США Дональд Трамп
.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.