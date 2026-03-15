09:36 15.03.2026
Такер Карлсон рассказал о желании ЦРУ добиться признания его иноагентом
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ЦРУ хочет добиться признания его иноагентом в США и готовит для министерства юстиции страны соответствующий... РИА Новости, 15.03.2026
В мире, США, Иран, Израиль, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Такер Карлсон рассказал о желании ЦРУ добиться признания его иноагентом

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ЦРУ хочет добиться признания его иноагентом в США и готовит для министерства юстиции страны соответствующий отчет о его деятельности.
"ЦРУ готовит запрос на уголовное преследование против меня, уголовный отчет в министерство юстиции на основании предполагаемого преступления, которое я совершил. В чем состоит преступление? В том, что я разговаривал с людьми в Иране до войны (США и Израиля против Ирана - ред.)", - заявил Карлсон, видео опубликовано на его странице в соцсети Х.
Карлсон объяснил, что его хотят привлечь по принятому в 1938 году в США закону о регистрации иностранных агентов. В соответствии с ним лица, получающие финансирование от иностранного правительства за лоббирование его интересов или политическую деятельность, должны в специальном порядке регистрироваться в минюсте США.
Карслон подчеркнул, что не является агентом иностранной державы и никогда не принимал деньги от правительств каких-либо стран.
Журналист утверждает, что уголовного преследования в отношении него могут добиваться в том числе из-за его высказываний об Израиле.
Ранее Карлсон осудил нападение США на Иран. После этого журналиста раскритиковал президент США Дональд Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
