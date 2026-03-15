Такер Карлсон рассказал о желании ЦРУ добиться признания его иноагентом

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ЦРУ хочет добиться признания его иноагентом в США и готовит для министерства юстиции страны соответствующий отчет о его деятельности.

ЦРУ готовит запрос на уголовное преследование против меня, уголовный отчет в министерство юстиции на основании предполагаемого преступления, которое я совершил. В чем состоит преступление? В том, что я разговаривал с людьми в Иране до войны ( США Израиля против Ирана - ред.)", - заявил Карлсон , видео опубликовано на его странице в соцсети Х

Карлсон объяснил, что его хотят привлечь по принятому в 1938 году в США закону о регистрации иностранных агентов. В соответствии с ним лица, получающие финансирование от иностранного правительства за лоббирование его интересов или политическую деятельность, должны в специальном порядке регистрироваться в минюсте США.

Карслон подчеркнул, что не является агентом иностранной державы и никогда не принимал деньги от правительств каких-либо стран.

Журналист утверждает, что уголовного преследования в отношении него могут добиваться в том числе из-за его высказываний об Израиле.

Ранее Карлсон осудил нападение США на Иран. После этого журналиста раскритиковал президент США Дональд Трамп