Врач рассказала, кому нельзя есть капусту

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Капусту нельзя употреблять при болезнях кишечника, панкреатите, гастрите и язве из-за клетчатки, вызывающей вздутие, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

"Капусту нельзя при болезнях кишечника - энтероколите, колите, а также панкреатите, гастрите и язве из-за клетчатки, вызывающей вздутие", — рассказала Чистик.