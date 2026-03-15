Юрист рассказала о правилах медосвидетельствования водителей на опьянение
08:53 15.03.2026
Юрист рассказала о правилах медосвидетельствования водителей на опьянение
Авто, ГИБДД МВД РФ
Юрист рассказала о правилах медосвидетельствования водителей на опьянение

Юрист Браун: за отказ от медосвидетельствования на опьянение грозит лишение прав

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Медосвидетельствование водителей на состояние алкогольного опьянения состоит из двух этапов, при этом за отказ от прохождения хотя бы одного из них водителю грозит лишение прав, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"При первичной проверке инспектор Госавтоинспекции проводит медосвидетельствование на дороге, используя алкотестер. Указанную проверку возможно проводить, если имеются явные признаки опьянения, например, запах алкоголя, невнятная речь и другие", - рассказала юрист.
При этом, как подчеркнула Браун, сотрудник ГАИ должен отстранить водителя от управления автомобилем в присутствии двух понятых и предложить выдохнуть воздух в алкотестер. Если прибор покажет значение, превышающее 0,16 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе, то водителю будет предложено пройти освидетельствование в медучреждении, что станет уже вторым этапом проверки.
Браун добавила, что существуют определенные основания и регламент для направления водителя на процедуру в медучреждение, а именно: если водитель отказался от проверки на месте, если водитель не согласился с показаниями алкотестера, если инспектор ГАИ не согласен с отрицательными результатами алкотестера при явных признаках опьянения у водителя, а также при участии водителя в ДТП.
"А вот за отказ от медосвидетельствования в отношении водителя применяются следующие санкции: если водитель отказался от прохождения процедуры как на месте первичной проверки на дороге, так и в больнице, то на водителя налагается штраф в 45 тысяч рублей или лишение прав до двух лет", - отметила юрист.
Браун подчеркнула, что наказание грозит, даже если водитель трезвый, но отказался от проверки алкотестером.
Юрист также рассказала, что при повторном нарушении водителю будет грозить вплоть до двух лет лишения свободы.
