Рейтинг@Mail.ru
В Израиле показали момент падения кассетного боеприпаса рядом с людьми - РИА Новости, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 15.03.2026 (обновлено: 21:09 15.03.2026)
В Израиле показали момент падения кассетного боеприпаса рядом с людьми
В Израиле показали момент падения кассетного боеприпаса рядом с людьми
в мире
иран
израиль
тель-авив
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080812723_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e15246b52fd2b2ab165b92b8a9f716fa.jpg
https://ria.ru/20260315/iran-2080769738.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Район Тель-Авива после ракетного обстрела с применением кассетных бомб
Недавно в районе Тель-Авива начался ракетный обстрел — во время стрельбы упали кассетные бомбы, причинив ущерб в нескольких местах. На одном из участков видно, как граждане не находятся в укрытии, и рядом с ними упала кассетная ракета, в результате чего трое мирных жителей получили незначительные травмы. Видео наглядно демонстрирует стремление граждан к самозащите и выполнению указаний Командования тыла. В данном случае травмы незначительны, но инцидент мог закончиться гораздо серьезнее, с жертвами. Мы еще раз подчеркиваем важность самозащиты во время тревоги. Пожалуйста, избегайте ненужных рисков, которые могут стоить человеческих жизней.
2026-03-15T16:27
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080812723_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cdcd21ff2df730705894282c87689c79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар — РИА Новости. Полиция Израиля опубликовала видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение кассетного боеприпаса в районе Тель-Авива рядом с людьми, сообщив, что обошлось без жертв.
"Недавно в районе Тель-Авива начался ракетный обстрел — во время стрельбы упали кассетные бомбы, причинив ущерб в нескольких местах. На одном из участков видно, как граждане не находятся в укрытии и рядом с ними упал кассетный боеприпас, в результате чего трое мирных жителей получили незначительные травмы", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
С утра 28 февраля различные районы Израиля регулярно подвергаются обстрелам со стороны Ирана. Воздушная тревога в Тель-Авиве срабатывает по пять-семь раз в день. Всего в Израиле на данный момент от ракетных обстрелов из Ирана погибли 12 человек, сотни пострадали.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже превысило 1,3 тысячи человек.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
"Включая авианосцы". Союзник Ирана жестко предупредил США и Израиль
Вчера, 10:38
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала