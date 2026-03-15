СМИ: Израиль столкнулся с дефицитом ракет-перехватчиков

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Израиля уведомили США об остром дефиците средств перехвата баллистических ракет на фоне конфликта с Ираном, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванных американских чиновников.

« "Израиль сообщил США, что столкнулся с острым дефицитом средства перехвата баллистических ракет из-за продолжающегося конфликта с Ираном", — пишет издание.

По данным Semafor, Израиль начал войну с Ираном, уже имея малый запас ракет-перехватчиков, поскольку израсходовал их еще во время 12-дневной войны в 2025 году. По словам одного американского источника, США знали об этом на протяжении месяцев, "ожидали и предвидели" сложившуюся ситуацию.

Сами Штаты, как заверил собеседник, не испытывают такого дефицита. У Пентагона, по данным издания, имеется большое количество ракет для системы ПРО THAAD и истребителей, а также противоракет для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории.

"У нас есть все необходимое для защиты наших баз и личного состава в регионе и наших интересов", — заявил американский чиновник, добавив, что Израиль работает над вариантами устранения дефицита.

Как подчеркивается, неизвестно, станут ли США продавать или делиться своими ракетами с Израилем, поскольку это повлияло бы на ситуацию с поставками боеприпасов.