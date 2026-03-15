СМИ: Израиль столкнулся с дефицитом ракет-перехватчиков
Власти Израиля уведомили США об остром дефиците средств перехвата баллистических ракет на фоне конфликта с Ираном, сообщает издание Semafor со ссылкой на...
2026-03-15T09:34:00+03:00
Semafor: Израиль сообщил США об остром дефиците средств перехвата ракет
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Власти Израиля уведомили США об остром дефиците средств перехвата баллистических ракет на фоне конфликта с Ираном, сообщает издание Semafor
со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Израиль сообщил США, что столкнулся с острым дефицитом средства перехвата баллистических ракет из-за продолжающегося конфликта с Ираном", — пишет издание.
По данным Semafor, Израиль начал войну с Ираном, уже имея малый запас ракет-перехватчиков, поскольку израсходовал их еще во время 12-дневной войны в 2025 году. По словам одного американского источника, США знали об этом на протяжении месяцев, "ожидали и предвидели" сложившуюся ситуацию.
Сами Штаты, как заверил собеседник, не испытывают такого дефицита. У Пентагона, по данным издания, имеется большое количество ракет для системы ПРО THAAD и истребителей, а также противоракет для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории.
"У нас есть все необходимое для защиты наших баз и личного состава в регионе и наших интересов", — заявил американский чиновник, добавив, что Израиль работает над вариантами устранения дефицита.
Как подчеркивается, неизвестно, станут ли США продавать или делиться своими ракетами с Израилем, поскольку это повлияло бы на ситуацию с поставками боеприпасов.
Военная кампания США
и Израиля
против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном
ядерного оружия. Вашингтон
пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.