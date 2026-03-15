Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/iran-2080861778.html
Германия признала нападение на Иран отступлением от международного права
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080501818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df83fe13e15174e5c1feee8ce042ddcc.jpg
https://ria.ru/20260305/germaniya-2078874077.html
https://ria.ru/20260303/zakharova-2078229883.html
https://ria.ru/20260301/merts-2077723420.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080501818_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93d22953cec4ae9af57ab8caf5961758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Германия, США, Фридрих Мерц, ARD, Военная операция США и Израиля против Ирана
Германия признала нападение на Иран отступлением от международного права

Глава МИД ФРГ назвал нападение на Иран отступлением от международного права

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что нападение США и Израиля на Иран стало отступлением от норм международного права, однако считает такие действия оправданными.
"Я хочу четко заявить: мы, члены федерального правительства (ФРГ - ред.), привержены нормам международного права. Мы намерены бороться за это, в частности, в Организации Объединенных Наций и обеспечить, чтобы международное право по-прежнему оставалось тем правопорядком, которого придерживаются все. Но бывают и отступления, это на данный момент совершенно невозможно отрицать", - заявил Вадефуль в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о соответствии военной операции США и Израиля против Ирана международному праву.

Вадефуль назвал дискуссию на эту тему "сложной и тяжелой", но призвал к ее продолжению. "Конечно, этот вопрос необходимо поднимать, в том числе и в связи с ударом американцев и израильтян по Ирану", - заметил он.
Вместе с тем, он утверждал, что нападение на Иран якобы можно считать оправданным, поскольку, по его мнению, речь идет о "несправедливом режиме".
"В конечном итоге международное право не должно приводить к тому, чтобы такой несправедливый режим, как иранский, мог просто продолжать действовать, а мы, так сказать, оказываемся связанными по рукам и ногам в наших возможностях (его - ред.) сдерживать", - высказался Вадефуль.
В заключение он выразил уверенность, что мировое сообщество ожидает "сложные дискуссии" по этому вопросу.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии не могут дать однозначную оценку конфликту на Ближнем Востоке и видят "дилемму" с точки зрения международного права.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала