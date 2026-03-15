Германия признала нападение на Иран отступлением от международного права

БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что нападение США и Израиля на Иран стало отступлением от норм международного права, однако считает такие действия оправданными.
"Я хочу четко заявить: мы, члены федерального правительства (ФРГ - ред.), привержены нормам международного права. Мы намерены бороться за это, в частности, в Организации Объединенных Наций и обеспечить, чтобы международное право по-прежнему оставалось тем правопорядком, которого придерживаются все. Но бывают и отступления, это на данный момент совершенно невозможно отрицать", - заявил Вадефуль в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о соответствии военной операции США и Израиля против Ирана международному праву.
Вадефуль назвал дискуссию на эту тему "сложной и тяжелой", но призвал к ее продолжению. "Конечно, этот вопрос необходимо поднимать, в том числе и в связи с ударом американцев и израильтян по Ирану", - заметил он.
Вместе с тем, он утверждал, что нападение на Иран якобы можно считать оправданным, поскольку, по его мнению, речь идет о "несправедливом режиме".
"В конечном итоге международное право не должно приводить к тому, чтобы такой несправедливый режим, как иранский, мог просто продолжать действовать, а мы, так сказать, оказываемся связанными по рукам и ногам в наших возможностях (его - ред.) сдерживать", - высказался Вадефуль.
В заключение он выразил уверенность, что мировое сообщество ожидает "сложные дискуссии" по этому вопросу.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии не могут дать однозначную оценку конфликту на Ближнем Востоке и видят "дилемму" с точки зрения международного права.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.