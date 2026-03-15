Иран заявил, что не использовал большую часть произведенных ракет
Иран не использовал большую часть произведенных после июньского конфликта с Израилем ракет, многие ракетные шахты Ирана остались целыми
2026-03-15T23:49:00+03:00
ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. Иран не использовал большую часть произведенных после июньского конфликта с Израилем ракет, многие ракетные шахты Ирана остались целыми, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет
заявил, что Иран
в ходе операции США
"Эпическая ярость" лишился 90% своего ракетного потенциала, а применение дронов-камикадзе сократилось на 95%.
«
"Многие ракеты, которые мы произвели после 12-дневной войны (с Израилем в июне 2025 года), все еще не использованы. Многие наши ракетные шахты по-прежнему нетронуты", - сказал, в свою очередь, Наини, чьи слова приводит агентство Fars.
Он утверждает, что большая часть ракет, которые иранские военные в настоящий момент запускают, была произведена около десяти лет назад.
В свою очередь, агентство Mehr со ссылкой на Наини сообщает, что Иран к настоящему моменту запустил порядка 700 ракет и 3,6 тысячи беспилотников по целям США и Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран
осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.