Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 15.03.2026 (обновлено: 23:42 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/iran-2080858664.html
Иран предупредил жителей Дохи и Дубая о скорых ударах, пишут СМИ
2026-03-15T23:17:00+03:00
2026-03-15T23:42:00+03:00
в мире
иран
доха
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152715/49/1527154921_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_2ff0024c9416ceebe22d46a211d7142f.jpg
https://ria.ru/20260314/iran-2080657128.html
https://ria.ru/20260315/oae-2080808219.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152715/49/1527154921_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_768c9c3ac2c7c45eadbf07759cc7b51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Иран предупредил жителей Дохи и Дубая о скорых ударах, пишут СМИ

Fars: ВС Ирана предупредили жителей Дохи и Дубая, что скоро могут нанести удары

Дубай
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана попросили жителей Дохи и Дубая покинуть ряд районов, поскольку могут нанести удары по "укрывшимся" там солдатам и офицерам США, сообщило агентство Fars.
«
"Вооруженные силы Ирана опубликовали уведомление для жителей определенных районов в Дубае и Дохе, заявив, что в предстоящие часы возможны атаки на эти точки из-за того, что там укрылись офицеры и солдаты армии США", - говорится в сообщении.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Иран предупредил ОАЭ об ответе на обстрелы острова Харк со стороны США
14 марта, 13:31
Агентство отметило, что вооруженные силы Ирана попросили удалиться жителей районов и людей, которые находятся там.
Агентство Fars также перечислило три района - Лусаил, Аль-Вааб и Айн-Халид, расположенные в Дохе или неподалеку от нее. При этом какие-то конкретные районы Дубая, несмотря на то, что он фигурирует в сообщении, не назывались.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
ОАЭ за сутки перехватили четыре баллистические ракеты и шесть беспилотников
Вчера, 15:41
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала