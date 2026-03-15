Иран предупредил жителей Дохи и Дубая о скорых ударах, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана попросили жителей Дохи и Дубая покинуть ряд районов, поскольку могут нанести удары по "укрывшимся" там солдатам и офицерам США, сообщило агентство Fars.
Агентство отметило, что вооруженные силы Ирана попросили удалиться жителей районов и людей, которые находятся там.
Агентство Fars также перечислило три района - Лусаил, Аль-Вааб и Айн-Халид, расположенные в Дохе или неподалеку от нее. При этом какие-то конкретные районы Дубая, несмотря на то, что он фигурирует в сообщении, не назывались.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.