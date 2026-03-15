В США раскрыли, какой удар получила Украина из-за войны в Иране

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана обернулась для Украины катастрофой, сообщает The American Conservative.
"Москва получит доходы от продажи нефти, а Украина недосчитается оборонительных вооружений. <…> расход ракет-перехватчиков противника, приток нефтяных доходов в российскую казну и пауза в переговорах пришлись как никогда более некстати для Украины", —говорится в материале.
Как отмечает издание, пауза в переговорах по Украине "сулит Киеву дальнейшие потери в личном составе и территорий", снизит ее обороноспособность и ослабит рычаги влияния за столом переговоров.
На прошлой неделе американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку.
Ранее президент США заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп также отметил, что не нуждается в предложенной Владимиром Зеленским помощи в рамках операции против Ирана, назвав его последним человеком, от которого бы Вашингтон получил поддержку. Американский лидер уклонился от комментариев относительно возможного применения США украинских разработок в сфере борьбы с дронами.
