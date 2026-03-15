Инициатива в войне на Ближнем Востоке переходит к Ирану, считает Киселев

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Стратегическая инициатива в конфликте на Ближнем Востоке переходит к Ирану, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Америка подключилась, но вместе (с Израилем. — Прим. ред.) они совершили несколько фатальных ошибок. Начнем с того, что сейчас, на третьей неделе войны, уже очевидно, что военный потенциал Ирана оказался недооценен, а американо-израильский — переоценен", — передает его слова ИС "Вести".
Израиль назначил себе нового главного врага
14 марта, 08:00
В то время как Иран продолжает прицельно бить по Израилю и базам США на Ближнем Востоке, Вашингтон уже "скребет по сусекам", собирая оружие и боеприпасы у союзников, отметил Киселев. По его мнению, внутренние и международные издержки вынуждают Штаты мечтать о скором завершении конфликта и объявлении победы, но каждый день войны отодвигает эти желания все дальше.
"Теперь, похоже, уже нужно у Ирана спрашивать, когда и на каких условиях он готов прекращать огонь. А если так, то, значит, стратегическая инициатива в этом конфликте переходит к Ирану", — заключил гендиректор.
Военные действия на Ближнем Востоке идут третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.