В Иране заявили о пересмотре отношений со странами Персидского залива

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отношениям Ирана и стран Персидского залива для нормализации потребуется серьезный пересмотр по причине конфликта Исламской Республики с США и Израилем, заявил посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти.

"Мы соседи, и мы не можем обойтись друг без друга; нам потребуется серьезный пересмотр... То, что регион наблюдал в течение последних пяти десятилетий, является результатом исключающего подхода (внутри региона) и чрезмерной опоры на внешние силы", - цитирует комментарий посла агентство Рейтер .

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.