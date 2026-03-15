В Иране заявили о пересмотре отношений со странами Персидского залива

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отношениям Ирана и стран Персидского залива для нормализации потребуется серьезный пересмотр по причине конфликта Исламской Республики с США и Израилем, заявил посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти.
"Мы соседи, и мы не можем обойтись друг без друга; нам потребуется серьезный пересмотр... То, что регион наблюдал в течение последних пяти десятилетий, является результатом исключающего подхода (внутри региона) и чрезмерной опоры на внешние силы", - цитирует комментарий посла агентство Рейтер.
Энаяти добавил, что находился в контакте с властями Саудовской Аравии, и отношения сторон "прогрессируют естественным образом" во многих направлениях. Кроме того, по словам Энаяти, Тегеран контактировал с Эр-Риядом по вопросу отказа королевства предоставлять свою территорию для нападений на Иран.
Также Энаяти заявил, что Иран наносит удары исключительно по американским и израильским военным целям, указав, что конфликт "был навязан" Ирану и Ближнему Востоку в целом. Для разрешения конфликта, по словам Энаяти, требуются остановка Израилем и США боевых действий и неучастие в противостоянии других стран региона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.