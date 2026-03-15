"Просто поражает". В США выступили с прогнозом о ядерном оружии из-за Ирана

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана поспособствует распространению ядерного оружия в мире, предположил американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети Х.
"Уровень безумия тех, кто оправдывает эту агрессию, просто поражает. Война, угрожающая нефтедоллару, преподносится как его защита. Конфликт, вызывающий скачки инфляции, преподносится как ее сдерживание. Точно так же, как война против ядерного оружия приведет к его распространению", — высказался он.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%.