Рейтинг@Mail.ru
"Просто поражает". В США выступили с прогнозом о ядерном оружии из-за Ирана - РИА Новости, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 15.03.2026 (обновлено: 23:55 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/iran-2080841635.html
"Просто поражает". В США выступили с прогнозом о ядерном оружии из-за Ирана
Военная операция США и Израиля против Ирана поспособствует распространению ядерного оружия в мире, предположил американский юрист и политический обозреватель... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T19:27:00+03:00
2026-03-15T23:55:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079119633_0:0:1840:1036_1920x0_80_0_0_9a79c03b45816c739f7f6325ad808197.jpg
https://ria.ru/20260315/ssha-2080835429.html
https://ria.ru/20260315/tramp-2080814046.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079119633_204:0:1840:1227_1920x0_80_0_0_1abdb64ba964c896603e85d9f211477b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Просто поражает". В США выступили с прогнозом о ядерном оружии из-за Ирана

Барнс: агрессия США против Ирана приведет к распространению ядерного оружия

© REUTERS / Khalil AshawiДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана поспособствует распространению ядерного оружия в мире, предположил американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети Х.
"Уровень безумия тех, кто оправдывает эту агрессию, просто поражает. Война, угрожающая нефтедоллару, преподносится как его защита. Конфликт, вызывающий скачки инфляции, преподносится как ее сдерживание. Точно так же, как война против ядерного оружия приведет к его распространению", — высказался он.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
"В заложниках". В США сделали тревожное заявление о войне в Иране
Вчера, 18:25
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
"Он убежден". СМИ узнали о мнении Трампа об исходе СВО
Вчера, 16:25
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала