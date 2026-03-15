В Иране задержали несколько десятков человек за связи с Израилем

ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. В Иране задержали несколько десятков человек, часть из них - за отправку данных иранских военных объектов, другую - за съемку подвергшихся бомбардировкам США и Израиля мест, сообщило агентство Tasnim
Кроме того, информирует Tasnim, иранское министерство разведки сообщило о задержании 18 "наемников" за сотрудничество с телеканалом Iran International, который власти Ирана обвиняют в работе на Израиль, а также за отправку фотографий мест, подвергшихся бомбардировкам в ходе конфликта с США и Израилем, местоположения спасателей и скорой помощи.
Жители Ирана ранее сообщали РИА Новости, что получили СМС от министерства разведки Ирана с призывом информировать о людях, которые снимают "чувствительные" объекты или здания, а также районы, которым был причинен ущерб в ходе ударов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
