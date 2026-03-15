Иран провел три волны атак на американские базы на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. Иранские военные с вечера субботы провели три волны атак на американские базы на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
Военные отметили, что использовали эти ракеты и беспилотники также для ударов по региональным командным центрам, а также объектам управления "внутренним фронтом" Израиля.
Кроме того, Корпус стражей ранее сообщил, что провел 52-й и 51-й этапы операции, атаковав промышленные комплексы и центры сборов американских военных на трех базах: Харир в Иракском Курдистане, Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте.
КСИР также добавил, что атаке иранских военных подверглась авиабаза Аль-Хардж в Саудовской Аравии, являющаяся "основной базой" для самолетов дальнего обнаружения AWACS, а также местом базирования самолетов-заправщиков.
Указанные волны операции "Правдивое обещание 4" были проведены иранскими военными начиная с вечера субботы.
1 марта, 00:55
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.