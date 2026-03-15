Иран провел три волны атак на американские базы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.03.2026
11:06 15.03.2026
Иран провел три волны атак на американские базы на Ближнем Востоке
Иран провел три волны атак на американские базы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.03.2026
Иран провел три волны атак на американские базы на Ближнем Востоке
Иранские военные с вечера субботы провели три волны атак на американские базы на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T11:06:00+03:00
2026-03-15T11:06:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
израиль
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ближний восток
израиль
в мире, иран, ближний восток, израиль, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Израиль, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран провел три волны атак на американские базы на Ближнем Востоке

КСИР с вечера субботы провел три волны атак на базы США на Ближнем Востоке

Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. Иранские военные с вечера субботы провели три волны атак на американские базы на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
"Была проведена 53-я волна операции "Правдивое обещание 4" с запуском десяти гиперзвуковых ракет "Фаттах" и ударных беспилотников против американской армии на базе Аль-Дафра (ОАЭ)", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Военные отметили, что использовали эти ракеты и беспилотники также для ударов по региональным командным центрам, а также объектам управления "внутренним фронтом" Израиля.
Кроме того, Корпус стражей ранее сообщил, что провел 52-й и 51-й этапы операции, атаковав промышленные комплексы и центры сборов американских военных на трех базах: Харир в Иракском Курдистане, Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте.
КСИР также добавил, что атаке иранских военных подверглась авиабаза Аль-Хардж в Саудовской Аравии, являющаяся "основной базой" для самолетов дальнего обнаружения AWACS, а также местом базирования самолетов-заправщиков.
Указанные волны операции "Правдивое обещание 4" были проведены иранскими военными начиная с вечера субботы.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранБлижний ВостокИзраильАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
