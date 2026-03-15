"Включая авианосцы". Союзник Ирана жестко предупредил США и Израиль - РИА Новости, 15.03.2026
10:38 15.03.2026 (обновлено: 14:58 15.03.2026)
"Включая авианосцы". Союзник Ирана жестко предупредил США и Израиль
"Включая авианосцы". Союзник Ирана жестко предупредил США и Израиль - РИА Новости, 15.03.2026
"Включая авианосцы". Союзник Ирана жестко предупредил США и Израиль
Хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для американских и израильских судов в случае вступления в войну на стороне Ирана, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T10:38:00+03:00
2026-03-15T14:58:00+03:00
в мире, иран, сша, израиль, ансар алла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Включая авианосцы". Союзник Ирана жестко предупредил США и Израиль

Press TV: хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для американских и израильских судов в случае вступления в войну на стороне Ирана, заявил высокопоставленный представитель "Ансар Алла" Абед аль-Тавр.
"Как только будет принято решение о вмешательстве, первой мерой может стать официальное объявление военно-морской блокады против Соединенных Штатов и сионистского режима. Торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, <…> могут быть остановлены", — приводит его слова телеканал Press TV.
Он добавил, что среди прочих возможных мер рассматривается закрытие Баб-эль-Мандебского пролива.
В пятницу эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю заявил, что потенциальная блокировка пролива может поставить под угрозу всю мировую экономику и привести к росту цен почти на все товары, в том числе на энергоресурсы.
Военная кампания США и Израиля против ИРИ идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В миреИранСШАИзраильАнсар АллаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
