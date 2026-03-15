"Включая авианосцы". Союзник Ирана жестко предупредил США и Израиль

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для американских и израильских судов в случае вступления в войну на стороне Ирана, заявил высокопоставленный представитель "Ансар Алла" Абед аль-Тавр.

В пятницу эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю заявил, что потенциальная блокировка пролива может поставить под угрозу всю мировую экономику и привести к росту цен почти на все товары, в том числе на энергоресурсы.