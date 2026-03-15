03:45 15.03.2026 (обновлено: 04:19 15.03.2026)
В ЕС назвали роковую ошибку Трампа в войне с Ираном
Администрация президента США Дональда Трампа не видела никакой угрозы в Ормузском проливе, начиная военные действия против Ирана, заявил австрийский дипломат и... РИА Новости, 15.03.2026
В ЕС назвали роковую ошибку Трампа в войне с Ираном

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не видела никакой угрозы в Ормузском проливе, начиная военные действия против Ирана, заявил австрийский дипломат и бывший посол в ЕС Клеменс Фишер в интервью немецкому журналу Focus.
"В этом сценарии ограниченной войны Ормузский пролив не играл никакой роли, потому что они (администрация Трампа. — Прим. ред.) не предполагали, что он находится под угрозой", — cказал он.
По словам эксперта, США не рассчитывали на необходимость сначала обеспечить безопасность пролива, чтобы не дать Ирану заблокировать проход судов, вызвав кризис на энергетическом рынке.
"Политическая директива о ведении ограниченной войны, ограниченной по масштабу и продолжительности, была ошибочной", — подчеркнул Фишер.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Вчера глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что передвижение через Ормузский пролив ограничено только для США, Израиля и их союзников.
