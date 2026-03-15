Назван способ вернуть сотни тысяч рублей за ипотеку

Прежде всего, не стоит ждать окончания срока ипотеки. Вычеты по процентам можно получать по мере их выплаты. При ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 390 тысяч рублей в год.

“Если ваш годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей, ставка выше, но и возврат тоже. При прогрессивной шкале, действующей с 2025 года, суммарно по покупке и по процентам можно вернуть до 1,1 миллиона рублей”, — напомнил Тумин.

При этом каждый супруг вправе получить свой вычет. В итоге за покупку жилья и выплату процентов семья может получить до 1,3 миллиона рублей в год при базовой ставке налога. В ряде случаев даже досрочное погашение ипотеки невыгодно - оно снижает сумму будущего возврата, заключил Тумин.