Инициатива в конфликте находится у Тегерана, заявило иранское командование
16:26 15.03.2026
Инициатива в конфликте находится у Тегерана, заявило иранское командование
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. Инициатива в конфликте на Ближнем Востоке находится в руках Тегерана, заявил командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи.
"Знайте, что инициатива находится в руках в ваших храбрых сыновей, служащих в вооруженных силах", - сказал Абдоллахи, чьи слова приводит агентство Fars.
В обращении к странам Ближнего Востока он отметил, что США более не способны обеспечить их безопасность и не смогут это делать в будущем.
"Ранее мы неоднократно говорили, что не инициировали никаких войн, однако в случае агрессии любого врага на любом уровне мы сами определим, когда она (война - ред.) закончится", - добавил Абдоллахи.
Он выразил уверенность, что Иран выйдет победителем из конфликта, а у противника нет иного выхода, кроме как капитулировать. Для того, чтобы "поставить агрессоров на колени", Иран намерен использовать весь геополитический потенциал, в том числе контроль над проходом судов через Ормузский пролив, добавил Абдоллахи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
