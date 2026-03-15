Турецкая оппозиция попросила перевести экс-мэра Стамбула под домашний арест

АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Лидер главной турецкой оппозиционной силы, Народно-республиканской партии (CHP), Озгюр Озель предложил перевести находящегося в тюрьме бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу под домашний арест.
"Нет ничего более естественного, чем то, что господин Экрем хочет немедленно выйти на свободу. Однако мы считаем, что всех наших товарищей, включая господина Экрема, следует судить без содержания под стражей. Если они боятся, что он выйдет на улицу, пусть назначат ему домашний арест - по крайней мере тогда прекратятся пытки в условиях изоляции в тюрьме строгого режима", - приводит слова Озеля газета Ekonomim.
Экрем Имамоглу - один из ведущих оппозиционных политиков Турции, представитель Народно-республиканской партии. Он занимал пост мэра Стамбула и ранее возглавлял муниципалитет района Бейликдюзю. Имамоглу был арестован в рамках расследования, связанного с обвинениями в коррупционных и должностных правонарушениях. Оппозиция заявляет о политической подоплеке дела, власти настаивают на правовом характере разбирательства.
Второе заседание суда по делу Имамоглу продолжится в понедельник.
