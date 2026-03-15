Войска "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского министерства.
МО отметило, что поражение нанесли в районах населенных пунктов Боровая, Осиново, Паламаревка, Грушевка, Березовка в Харьковской области и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства", - отметило Минобороны.
ВС России уничтожили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и RADA израильского производства, а также четыре склада боеприпасов, добавило министерство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18