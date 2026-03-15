В Госдуме рассказали о подходах к строительству новых городов

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Связь давно стала базовым условием развития новых городов, к 2030 году все населенные пункты с численностью от 100 до 1000 человек должны иметь доступ к услугам связи, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат Алексей Говырин.
"Отдельная тема - интернет и дороги. Для нового города связь давно стала такой же базовой вещью, как электричество и вода. На федеральном уровне прямо заявлено, что до 2030 года услуги связи должны прийти во все населенные пункты с численностью от 100 до 1000 человек. Параллельно в 2026 году по нацпроекту запланированы работы более чем на 19 тысячах километров региональных и местных дорог. Это значит, что современная жизнь вне крупнейших агломераций все меньше воспринимается как компромисс", - рассказал Говырин в беседе с NEWS.ru.
По словам депутата, в обновленной Стратегии пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года зафиксирован курс на развитие 2160 опорных населенных пунктов, через которые должны подтягиваться жилье, социальная среда, транспорт, услуги и деловая активность на большой окружающей территории.
Кроме того, для такой модели мастер-планы названы одним из основных инструментов стратегического планирования, а задача по разработке 200 мастер-планов к 2030 году уже поставлена на федеральном уровне, отметил Говырин.
"Смысл новых городов в том, что человеку нужен не набор разрозненных объектов, а цельная среда, где рядом с домом есть работа, школа, медицина, спорт, прогулочные маршруты, сервисы и нормальная связь с внешним миром. Именно поэтому тема новых городов все чаще звучит в связке с пространственным развитием, данными, цифровыми сервисами и современным управлением территориями", - подчеркнул депутат.
Говырин добавил, что на форуме на Сахалине в марте этого года обсуждение шло в контексте того, что город рассматривается как среда, в которой заранее увязаны инфраструктура, управление и повседневные потребности жителей.
